Польша пригрозила украинцам пожизненным заключением за подрыв железной дороги

— В ходе нескольких десятков часов расследования мы получили доказательства, которые указывают на высокую вероятность того, что непосредственными исполнителями этих актов диверсии террористического характера были двое граждан Украины — Александр К. и Евгений И., — рассказал Новак во время пресс-конференции.