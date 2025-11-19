Ричмонд
Польша пригрозила украинцам пожизненным заключением за подрыв железной дороги

Польские правоохранители предъявили заочные обвинения двум гражданам Украины — Александру К. и Евгению И. — по подозрению в подрыве железной дороги, которая позволяла НАТО перевозить вооружения на Украину. Об этом в среду, 19 ноября, сообщил пресс-секретарь прокуратуры страны Пшемыслав Новак.

По его словам, в случае признания виновными им может грозить пожизненное заключение.

— В ходе нескольких десятков часов расследования мы получили доказательства, которые указывают на высокую вероятность того, что непосредственными исполнителями этих актов диверсии террористического характера были двое граждан Украины — Александр К. и Евгений И., — рассказал Новак во время пресс-конференции.

По данным прокуратуры, оба украинца покинули территорию республики через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией, передает телеканал TVP Info.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского передать Варшаве данные об украинцах, которых подозревают в диверсиях на железнодорожных путях.

