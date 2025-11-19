В Заводоуковске Тюменской области открыли обновленную центральную площадь

Центральную площадь открыли в городе Заводоуковске Тюменской области после благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства.
Территорию площадью 1,9 гектара функционально разделили на три пространства. На центральной площади обустроили место для массовых мероприятий, у входа в многофункциональный «Центр Колмакова» сделали гастрономическую площадь, где будут организованы зоны питания, а на фонтанной площади появился сухой светомузыкальный фонтан, вокруг которого расположили игровые зоны.
«Заводоуковск является победителем всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства. Именно этот проект был выбран федеральной комиссией в Москве, как один из лучших проектов в стране. Он реализован в срок, с нужным уровнем качества. И сегодня каждый житель города может видеть этот результат. Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Заводоуковска за участие в разработке проекта», — отметил заместитель губернатора региона Павел Перевалов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.