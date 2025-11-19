В Заводоуковске Тюменской области открыли обновленную центральную площадь

«Заводоуковск является победителем всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства. Именно этот проект был выбран федеральной комиссией в Москве, как один из лучших проектов в стране. Он реализован в срок, с нужным уровнем качества. И сегодня каждый житель города может видеть этот результат. Я хочу сказать огромное спасибо всем жителям Заводоуковска за участие в разработке проекта», — отметил заместитель губернатора региона Павел Перевалов.