Смоленская область вошла в тройку регионов-лидеров по цифровому развитию

Регион показал высокие результаты по импортозамещению и предоставлению госуслуг онлайн.

Смоленская область вошла в тройку регионов, представивших лучшие цифровые практики на IT-форуме «Цифровые решения», который прошел с 12 по 15 ноября на площадке Национального центра «Россия» при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие было посвящено итогам года для IT-отрасли и ключевым направлениям цифровой трансформации страны. Смоленская область продемонстрировала высокие результаты по ряду ключевых направлений, включая информационную безопасность, импортозамещение и предоставление государственных услуг в электронном виде. За два года регион совершил мощный рывок, поднявшись на 34 позиции в Национальном рейтинге цифровой трансформации. Признанием высокого уровня развития стало включение Смоленской области в тройку регионов, чьи лучшие практики представили на выездном заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации.

«Программа цифровой трансформации Смоленской области на 2026−2028 годы получила федеральное одобрение. В ходе национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства” мы продолжим последовательно развивать и модернизировать ИТ-инфраструктуру региона», — отметил губернатор области Василий Анохин.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.