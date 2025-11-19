Смоленская область вошла в тройку регионов-лидеров по цифровому развитию

Мероприятие было посвящено итогам года для IT-отрасли и ключевым направлениям цифровой трансформации страны. Смоленская область продемонстрировала высокие результаты по ряду ключевых направлений, включая информационную безопасность, импортозамещение и предоставление государственных услуг в электронном виде. За два года регион совершил мощный рывок, поднявшись на 34 позиции в Национальном рейтинге цифровой трансформации. Признанием высокого уровня развития стало включение Смоленской области в тройку регионов, чьи лучшие практики представили на выездном заседании подкомиссии по ключевым проектам цифровой трансформации.