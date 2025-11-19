Стало известно, какие елочные игрушки популярны у москвичей в этом сезоне

Москвичи в преддверии новогодних праздников активно покупают елочные украшения, отдавая предпочтение игрушкам с персонажами советских мультфильмов. Об этом сообщили в пресс-службах ведущих цифровых торговых площадок.
Так, с начала ноября оборот елочных игрушек в Москве увеличился на 70 процентов в стоимостном выражении и на 63 процента в натуральном по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольшим спросом пользуются парное украшение «Две горлицы» и стеклянные ретроигрушки с ручной росписью. Кроме того, отмечается заметный рост интереса к игрушкам, изображающим персонажей советских мультфильмов, таких как кот Матроскин и почтальон Печкин.
— В ноябре 2025 года москвичи чаще всего покупают елочные игрушки с героями советских мультфильмов, в том числе «Винни Пух», «Ну, погоди!» и других, а также украшения с символом 2026 года — красной огненной лошадью, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».
Тем временем поезд Деда Мороза начал свое путешествие по городам России. А 18 ноября волшебнику исполнилось 185 лет! Считается, что отчет идет с выхода книги «Сказки дедушки Иринея». Мало кто знает, но у наших далеких предков этот герой был не добрым дедушкой, а злым духом. «Вечерняя Москва» узнала подробности у исследователя славянской культуры и народных практик Ильи Кио.