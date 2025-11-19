Стало известно, какие елочные игрушки популярны у москвичей в этом сезоне

Так, с начала ноября оборот елочных игрушек в Москве увеличился на 70 процентов в стоимостном выражении и на 63 процента в натуральном по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наибольшим спросом пользуются парное украшение «Две горлицы» и стеклянные ретроигрушки с ручной росписью. Кроме того, отмечается заметный рост интереса к игрушкам, изображающим персонажей советских мультфильмов, таких как кот Матроскин и почтальон Печкин.