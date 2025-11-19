Ученые выяснили, что даже 2 сигареты в день увеличивают риск ранней смерти

Исследователи подчеркнули, что только полный отказ от табака значительно снижает риски. В первые десять лет после прекращения курения риск падает особенно заметно, а через 20 лет вероятность смерти у бывших курильщиков оказывается на 80% ниже, чем у тех, кто продолжает курить.