Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые выяснили, что даже 2 сигареты в день увеличивают риск ранней смерти

Исследователи подчеркнули, что только полный отказ от табака значительно снижает риски.

Источник: Аргументы и факты

Новое международное исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, показало, что даже выкуривание двух сигарет в день повышает риск преждевременной смерти примерно на 60%.

Анализ включал данные более чем двух десятков долгосрочных наблюдений в США и Бразилии — всего 323 826 взрослых, за которыми следили около 20 лет. За это время было зафиксировано более 125 000 случаев смерти и 54 000 сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые отметили, что даже «минимальные курильщики» имеют повышенный риск, включая 57-процентное увеличение смертности от сердечно-сосудистых болезней.

Даже при одной сигарете в день вероятность развития большинства заболеваний выше, чем у некурящих, за исключением инсультов и отдельных форм аритмий, где статистически значимой связи выявлено не было.

Исследователи подчеркнули, что только полный отказ от табака значительно снижает риски. В первые десять лет после прекращения курения риск падает особенно заметно, а через 20 лет вероятность смерти у бывших курильщиков оказывается на 80% ниже, чем у тех, кто продолжает курить.

Ранее доктор Сантана рассказал о вреде пассивного курения.