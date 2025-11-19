Ученые выяснили, что даже 2 сигареты в день увеличивают риск ранней смерти

Новое международное исследование, опубликованное в журнале PLOS Medicine, показало, что даже выкуривание двух сигарет в день повышает риск преждевременной смерти примерно на 60%.
Анализ включал данные более чем двух десятков долгосрочных наблюдений в США и Бразилии — всего 323 826 взрослых, за которыми следили около 20 лет. За это время было зафиксировано более 125 000 случаев смерти и 54 000 сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые отметили, что даже «минимальные курильщики» имеют повышенный риск, включая 57-процентное увеличение смертности от сердечно-сосудистых болезней.
Даже при одной сигарете в день вероятность развития большинства заболеваний выше, чем у некурящих, за исключением инсультов и отдельных форм аритмий, где статистически значимой связи выявлено не было.
Исследователи подчеркнули, что только полный отказ от табака значительно снижает риски. В первые десять лет после прекращения курения риск падает особенно заметно, а через 20 лет вероятность смерти у бывших курильщиков оказывается на 80% ниже, чем у тех, кто продолжает курить.
