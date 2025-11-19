Никита Пресняков признался, что страдает от травмы руки

Пресняков уже четыре года живет в Соединенных Штатах. В Сети появились слухи о его скором возвращении в Россию. Музыкант пояснил, что полностью сосредоточен на карьере в США, поэтому возвращаться в РФ пока не планирует. Он отметил, что устал от внимания прессы и сравнений с родственниками, а также уточнил, что именно поэтому хотел попробовать построить карьеру в Америке.