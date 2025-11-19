Ричмонд
Никита Пресняков признался, что страдает от травмы руки

Певец и актер Никита Пресняков рассказал о проблемах со здоровьем. Артист признался, что страдает от травмы руки, в связи с этим он не может заниматься любимым хобби — катанием на скейтборде. Об этом он поделился в своих социальных сетях, прикрепив к посту видео своих трюков.

— У меня четвертый год травма кисти. Из-за этого не рискую вернуться на доску, но сильно скучаю. Мне снится, как я катаюсь, — написал певец в своем блоге.

По словам знаменитости, травму руки он получил не во время катания на скейтборде.

Пресняков уже четыре года живет в Соединенных Штатах. В Сети появились слухи о его скором возвращении в Россию. Музыкант пояснил, что полностью сосредоточен на карьере в США, поэтому возвращаться в РФ пока не планирует. Он отметил, что устал от внимания прессы и сравнений с родственниками, а также уточнил, что именно поэтому хотел попробовать построить карьеру в Америке.

Ранее стало известно, что Пресняков потерял право распоряжаться квартирой в Варсонофьевском переулке в Москве. Он получил жилище в подарок от артистки Аллы Пугачевой в 2012 году.