В двух населенных пунктах Челябинской области появился интернет

«Теперь жители еще двух поселений нашего района могут пользоваться всеми преимуществами цифровых сервисов — общаться в мессенджерах, оформлять государственные и муниципальные услуги онлайн, дистанционно учиться и работать, а также совершать покупки в интернете. С каждым годом все больше населенных пунктов Красноармейского района получают современные услуги связи, что делает жизнь людей гораздо удобнее и проще», — рассказал глава округа Сергей Сергеев.