В двух населенных пунктах Челябинской области появился интернет

Скоростной мобильный интернет четвертого поколения и качественная связь появились в деревне Сафоново и селе Устьянцево Красноармейского муниципального округа Челябинской области в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития.
«Теперь жители еще двух поселений нашего района могут пользоваться всеми преимуществами цифровых сервисов — общаться в мессенджерах, оформлять государственные и муниципальные услуги онлайн, дистанционно учиться и работать, а также совершать покупки в интернете. С каждым годом все больше населенных пунктов Красноармейского района получают современные услуги связи, что делает жизнь людей гораздо удобнее и проще», — рассказал глава округа Сергей Сергеев.
Благодаря новым базовым станциям качественную связь получили 600 жителей населенных пунктов. По словам министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игоря Фетисова, всего в этом году по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0) объекты связи строят в 42 малых населенных пунктах, из них в 26 деревнях и поселках базовые станции уже введены в эксплуатацию.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.