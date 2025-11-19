«Украсть деньги из бюджета в ЕС — дело хлопотное». Экс-депутат Рады назвал Украину прачечной для отмывания денег

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз превратил Украину в «прачечную», чтобы в условиях военных действий заниматься отмыванием денег. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Очень удобно, когда рядом с домом открывается прачечная. Украсть деньги из бюджета в самом Европейском союзе — это дело очень хлопотное и очень непростое. Хотя и там этим промышляют и занимаются. Но не в таких объемах и не настолько просто, как это можно делать в условиях воюющей страны», — сказал Спиридон Килинкаров.
По мнению депутата, Западу нужен был лишь повод для того, чтобы перевести деньги в Украину для их отмывания. «Придумали очень просто: Россия — агрессор, а мы (Запад. — Прим. БЕЛТА) отстаиваем интересы суверенного демократического государства и на абсолютно правовых основаниях поддерживаем финансово эту страну. Это все раскручивается в идеологическом плане в информационном поле, чтобы убедить европейских налогоплательщиков в необходимости поддерживать Украину», — подчеркнул он.
Тем не менее, считает Спиридон Килинкаров, скандал с отмыванием денег в энергетическом секторе Украины осложнил этот процесс. Это связано с тем, что налогоплательщикам, которые не могут не замечать публикации про коррупцию в Украине, будет сложнее объяснять необходимость поддержки Киева. -0-