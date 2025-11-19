Путин: футбольные болельщики постоянно обращают внимание на работу судей

Президент России Владимир Путин заметил, что болельщики часто обращают внимание на проблемы с судейством в футболе. Он посетил выставку в штаб-квартире «Сбера», где познакомился с платформой AI 4 Sport, которая может сделать судейство в спорте более объективным. Выставка прошла в рамках международной конференции AI Journey 2025.