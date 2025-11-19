«По лбу как даст»: Путин пошутил о возможном бунте роботов

Во время демонстрации робота, который аккуратно складывал фрукты в корзину, глава «Сбера» Герман Греф решил устроить машине испытание. Как только корзина сбора фруктов была заполнена, он быстро высыпал всё обратно на стол, пока механизм был занят своей работой. Наблюдая за тем, как Греф запускает этот бесконечный цикл, Владимир Путин с усмешкой отметил, что машина может воспринять такие действия как издевку.