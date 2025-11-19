Беларусь получила официальное уведомление от Литвы об открытии двух пунктов пропуска

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет (ГПК) получил официальное уведомление от литовской стороны об открытии двух пунктов пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПК.
Правительство Литвы: движение через пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» возобновится в 00.00 20 ноября ГТК: белорусские пункты пропуска на границе с Литвой готовы к возобновлению движения.
В четверг, 20 ноября, с 01:00 по минскому времени власти Литвы планируют открыть пункты пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» и «Бенякони — Шальчининкай».
Официальное уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вечером 19 ноября поступило в ГПК по линии погранпредставительской деятельности.
Пограничная служба Беларуси готова к возобновлению пропуска лиц и транспортных средств на белорусско-литовском участке границы. -0-