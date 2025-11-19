Патриарх Кирилл: за фронтовыми священниками должен быть закреплён статус

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что Русская православная церковь продолжит работать над закреплением юридического статуса священников на фронте. Об этом он сказал на Всемирном русском народном соборе (ВРНС) в Москве.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что решение этого вопроса крайне важно. По его словам, свещеннослужители нужны военнослужащим именно в зоне боевых действий.
Он объяснил, что священники не нужны в обозе, а должны находиться рядом с бойцами перед атакой, чтобы поддержать их духовно в критические моменты.
Ранее патриарх Кирилл поделился своим видением главных задач священников.
Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.Читать дальше