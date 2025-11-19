Ричмонд
Патриарх Кирилл: за фронтовыми священниками должен быть закреплён статус

Патриарх заявил, что русская православная церковь будет добиваться закрепления юридического статуса для священников.

Источник: Аргументы и факты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что Русская православная церковь продолжит работать над закреплением юридического статуса священников на фронте. Об этом он сказал на Всемирном русском народном соборе (ВРНС) в Москве.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что решение этого вопроса крайне важно. По его словам, свещеннослужители нужны военнослужащим именно в зоне боевых действий.

Он объяснил, что священники не нужны в обозе, а должны находиться рядом с бойцами перед атакой, чтобы поддержать их духовно в критические моменты.

Ранее патриарх Кирилл поделился своим видением главных задач священников.

