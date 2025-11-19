Администрация Белого дома считает, что Россия продемонстрировала свою готовность к заключению мирного соглашения по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.
Как сообщает источник, США якобы возобновили переговоры по урегулированию украинского конфликта после сигналов из Кремля о готовности к остановке боевых действий. Информация появилась на фоне публикаций западных СМИ о якобы новом мирном плане, который намерены обнародовать Штаты.
Агентство Reuters также сообщило, что американские представители дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Киев должен принять соглашение по урегулированию.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о соглашениях по Украине. Как заявила дипломат, Россия не получала соответствующих данных от США по официальным каналам.