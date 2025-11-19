Путин призвал учить детей думать

«Надо же как-то детей и в школах, и вузах, и в колледжах учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы (искусственному интеллекту — ред.)», — сказал Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», говоря о том, что сейчас учащиеся могут решить любое задание с помощью искусственного интеллекта.