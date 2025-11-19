Ричмонд
Учителя грозят массовыми протестами: Почти половина педагогов Молдовы живут за чертой бедности

Федерация профсоюзов образования и науки обратилась к властям с требованием повысить базовый оклад педагогам.

Источник: Комсомольская правда

Учителя Молдовы грозят протестами: почти у половины педагогов зарплата ниже прожиточного минимума.

Федерация профсоюзов образования и науки обратилась к властям с требованием повысить базовый оклад педагогам на 21,5%. По информации Федерации, более 40% учителей получают меньше прожиточного минимума. Средняя зарплата в системе образования во II квартале 2025 года составила 12 170 леев, при этом порог бедности — 7 860 леев, а средняя зарплата по экономике — 15 471 лей.

Кроме того, профсоюзы требуют установить минимальные ставки для разных категорий работников и привести оплату труда к международным стандартам. В случае игнорирования требований возможны протестные акции, добавили представители профсоюзов.

