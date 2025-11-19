В Агрызе в Татарстане отремонтировали спортивный зал в школе № 2

Спортивный зал в школе № 2 города Агрыз в Татарстане отремонтировали в ходе реализации госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Агрызского района.
В спортзале площадью 259 кв. м обновили системы отопления, вентиляции и водоснабжения. Также там провели электромонтажные и отделочные работы, заменили окна и двери, отремонтированы раздевалки.
«В обновленном зале созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом детей», — отметил глава района Ленар Нургаянов.
Напомним, также в следующем году при поддержке госпрограммы «Спорт России» в Нижнекамске Республики Татарстан построят три многофункциональные спортивные площадки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.