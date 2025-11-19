Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Агрызе в Татарстане отремонтировали спортивный зал в школе № 2

Там обновили системы отопления, вентиляции и водоснабжения.

Спортивный зал в школе № 2 города Агрыз в Татарстане отремонтировали в ходе реализации госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Агрызского района.

В спортзале площадью 259 кв. м обновили системы отопления, вентиляции и водоснабжения. Также там провели электромонтажные и отделочные работы, заменили окна и двери, отремонтированы раздевалки.

«В обновленном зале созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом детей», — отметил глава района Ленар Нургаянов.

Напомним, также в следующем году при поддержке госпрограммы «Спорт России» в Нижнекамске Республики Татарстан построят три многофункциональные спортивные площадки.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.