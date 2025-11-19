Около 8 тыс. человек в 2025 году задекларировали доход по повышенной ставке в 25%

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 8 тыс. человек в 2025 году задекларировали доход за прошлый год по повышенной ставке в 25%. Об этом в эфире «Первого информационного канала» рассказал министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко, сообщает БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о том, каковы итоги в части оплаты подоходного налога по повышенной ставке, Дмитрий Кийко отметил, что уже сегодня можно оценить результаты этой меры. «В 2025 году доходы за 2024 год, которые попали под повышенную ставку (25%), задекларировали чуть менее 8 тыс. граждан. Если мы берем в масштабах страны трудоспособное население, то у нас почти 4,5 млн человек, и 8 тыс. — это незначительная категория, она практически абсолютное большинство плательщиков, физических лиц не затронула. Но тем не менее, эта категория граждан позволила сформировать дополнительные доходы от подоходного налога в размере Br200 млн. Это достаточно серьезная сумма. С учетом того, что она полностью поступила в местные бюджеты», — сказал министр по налогам и сборам.
Он подчеркнул, что расходы местных бюджетов — это прежде всего расходы социального характера (и заработная плата, и благоустройство, и инфраструктура соответствующая). «Анализируя результат, который мы получили, мы посмотрели, можем ли мы действительно еще предложить более глубокую дифференциацию. С учетом масштабов тех доходов, которые формируются у отдельных категорий, на сегодня она сформулирована как повышенная ставка в размере 40% в отношении доходов свыше Br600 тыс.», — отметил Дмитрий Кийко, добавив, что пока нельзя сказать, что это окончательное решение, идет обсуждение.
«Возможно, будут какие-то варианты в пределах этой предложенной системы, в ту или иную сторону могут быть подвижки, не исключая, что каким-то образом может измениться и налоговая ставка, и предлагаемый размер дохода. Но, опять же, по нашим подсчетам, это тоже незначительная категория лиц. Их меньше, по тем данным, которые мы имеем, — сказал глава МНС. — Это меньше тысячи человек. Но, опять же, оценивая эффект, он может быть равен эффекту от декларирования доходов гражданами по ставке 25%. То есть мы можем таким образом удвоить эту сумму. Если мы говорим, что сегодня Br200 млн поступило — возможно до Br400 млн. Это достаточно для местных бюджетов серьезные деньги».-0-