Около 8 тыс. человек в 2025 году задекларировали доход по повышенной ставке в 25%

«Возможно, будут какие-то варианты в пределах этой предложенной системы, в ту или иную сторону могут быть подвижки, не исключая, что каким-то образом может измениться и налоговая ставка, и предлагаемый размер дохода. Но, опять же, по нашим подсчетам, это тоже незначительная категория лиц. Их меньше, по тем данным, которые мы имеем, — сказал глава МНС. — Это меньше тысячи человек. Но, опять же, оценивая эффект, он может быть равен эффекту от декларирования доходов гражданами по ставке 25%. То есть мы можем таким образом удвоить эту сумму. Если мы говорим, что сегодня Br200 млн поступило — возможно до Br400 млн. Это достаточно для местных бюджетов серьезные деньги».-0-