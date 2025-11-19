Жительниц Дагестана оштрафовали на два миллиона рублей за осквернение Вечного огня

В Дагестане двух осквернительниц Вечного огня оштрафовали на два миллиона рублей. Об этом сообщают наши коллеги из «КП-Северный Кавказ».
В июне 2023 года девушки варили кофе над пламенем Вечного огня в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола Махачкалы.
Посетители парка сфотографировали подружек с турками и разместили снимки в социальных сетях. Когда те попали в руки правоохранителей, девушек задержали. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично».
Обвинительное заключение по делу утвердили в декабре 2024 года. В марте 2025-го нарушительниц приговорили к году лишения свободы условно. Пытаясь загладить вину, приятельницы возложили цветы перед монументом «Воин-освободитель», встретились с ветеранами и посетили детский дом. Однако спустя почти год суд вынес по делу еще одно решение. Теперь каждая из осужденных должна заплатить штраф в размере двух миллионов рублей.
