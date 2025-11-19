Жительниц Дагестана оштрафовали на два миллиона рублей за осквернение Вечного огня

Обвинительное заключение по делу утвердили в декабре 2024 года. В марте 2025-го нарушительниц приговорили к году лишения свободы условно. Пытаясь загладить вину, приятельницы возложили цветы перед монументом «Воин-освободитель», встретились с ветеранами и посетили детский дом. Однако спустя почти год суд вынес по делу еще одно решение. Теперь каждая из осужденных должна заплатить штраф в размере двух миллионов рублей.