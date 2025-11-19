Хоккеисты курганского «Зауралья» вырвали победу у пермского «Молота» в матче ВХЛ

«Обе команды подошли к матчу, что называется, припертыми к стенке. И те, и другие уступали перед этим в двух играх подряд. Соответственно, обоим нужна была победа. Для пермяков ситуация усугублялась с одной стороны, а с другой добавляла мотивации тем, что команда очень давно не побеждала на выезде — с 10 октября, когда победила в Челнах. Серия поражений пермяков на выезде насчитывала семь матчей», — сообщает пресс-служба ХК «Зауралье».