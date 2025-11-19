Путин призвал не допустить разделения людей на интеллектуалов и «роботов»

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о роли искусственного интеллекта в современном обществе, заявил, что нельзя позволить, чтобы в России люди разделились на «суперинтеллектуалов» и тех, кто «только кнопки нажимают».
«Мы не можем позволить, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов — развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные — такие роботы, которые только кнопки нажимают», — сказал глава государства в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других спикеров, в том числе из Китая и Индии.