Белорус получил 10 лет колонии за экстремизм в составе полка Калиновского*

Также Ралько без уполномочия государства своей гражданской принадлежности принял участие в вооруженном конфликте и военных действиях на территории Украины, вербовал для этих целей других лиц. И совершал в интересах преступной организации другие действия с целью обеспечения захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем. Кроме того, обвиняемый другими своими действиями способствовал экстремистской деятельности.