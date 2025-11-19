Белорус получил 10 лет колонии за экстремизм в составе полка Калиновского*

В Беларуси вынесен приговор за экстремизм бойцу преступной организации «Полк імя Кастуся Каліноўскага»*, признанной террористической организацией как в самой республике, так и в России. Об уголовном деле рассказали в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Беларуси.
Сообщается, что фигурантом уголовного дела стал гражданин Беларуси Максим Ралько, боец указанного террористического формирования.
Правоохранители установили, что фигурант с апреля 2022-го по январь 2024-го с двухмесячным перерывом проходил обучение для последующего участия в экстремистской деятельности, а также входил в состав указанного формирования в качестве бойца в различных структурных подразделениях.
Также Ралько без уполномочия государства своей гражданской принадлежности принял участие в вооруженном конфликте и военных действиях на территории Украины, вербовал для этих целей других лиц. И совершал в интересах преступной организации другие действия с целью обеспечения захвата государственной власти в Беларуси неконституционным путем. Кроме того, обвиняемый другими своими действиями способствовал экстремистской деятельности.
Суд вынес обвинительный приговор — 10 лет заключения в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
С обвиняемого в доход государства взыскали также полученный им от преступном деятельности доход — 14,5 тысячи долларов (по курсу Нацбанка на день вынесения судебного решения).
Приговор еще может быть обжалован.
* Военизированная организация и ее подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов в России.
Еще Генпрокуратура сообщила, что российская фирма получила штраф 30 млн рублей за взятку 2 млн руководителю предприятия в Беларуси.
Кроме того, в Беларуси более 100 стикеров признали экстремистскими и запретили отправлять в Telegram.