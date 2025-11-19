Путин объяснил честное отношение к делу культурным кодом России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Честное отношение к делу связано с российским культурным кодом, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Когда ты выигрываешь по-честному — это совершенно другие эмоции, а это связано с нашим культурным кодом, это честное отношение к делу», — сказал Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других спикеров, в том числе из Китая и Индии.