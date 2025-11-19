Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

Украинский комик Эдуард Мацаберидзе, который победил рак четвертой стадии, рассказал, что самым жутким моментом за все время лечения стало утро следующего дня после того, как он вечером сделал рентген и узнал о заболевании.
По словам комика, он узнал об онкологии в пятницу вечером, когда многие клиники уже не работали.
— Ты с утра на следующий день просыпаешься и вспоминаешь, что это теперь с тобой. Утро жуткое какое-то было, — рассказал юморист в интервью журналистке Ириной Шихман*.
Артист добавил, что ему стало легче после того, как он начал прицельно сдавать анализы и заниматься лечением рака.
В 2018 году у Мацаберидзе обнаружили лимфому, сейчас он находится в ремиссии. Интервью с журналисткой было опубликовано на ее YouTube-канале.
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили назвал самое страшное воспоминание во время лечения онкологии. По словам артиста, однажды ночью в больнице он неудачно повернулся и случайно сломал конструкцию, которая подавала в его организм определенные медикаменты, и почувствовал невыносимую боль.
