Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами России сбили 26 украинских дронов

За семь часов над регионами России силы ПВО уничтожили двадцать шесть украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Над регионами сбили 26 дронов ВСУ.

За семь часов над регионами России силы ПВО уничтожили двадцать шесть украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 13:00 мск до 20:00 мск силы противовоздушной обороны отразили 26 украинских беспилотников: 11 над территорией Республики Крым, десять над Брянской, четыре над Курской и один БПЛА над территорией Белгородской области», — передали в военном ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше