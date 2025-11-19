Над регионами России сбили 26 украинских дронов

Над регионами сбили 26 дронов ВСУ.
За семь часов над регионами России силы ПВО уничтожили двадцать шесть украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 13:00 мск до 20:00 мск силы противовоздушной обороны отразили 26 украинских беспилотников: 11 над территорией Республики Крым, десять над Брянской, четыре над Курской и один БПЛА над территорией Белгородской области», — передали в военном ведомстве.
