МИД: Россия и Китай отметили важность усилий по предотвращению гонки вооружений в космосе

Ранее сообщалось, что Россия выбрала международных партнёров для участия в будущей лунной программе, хотя собственные возможности для полномасштабной космической гонки ограничены. По словам экспертов, сейчас в мире формируются две крупные коалиции, которые будут бороться за освоение и ресурсы Луны.