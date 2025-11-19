Ричмонд

МИД: Россия и Китай отметили важность усилий по предотвращению гонки вооружений в космосе

Россия и Китай заявили о необходимости усиливать совместную работу по предотвращению гонки вооружений в космосе, следует из сообщения МИД РФ после межведомственных консультаций, прошедших 18 ноября в Москве.

Источник: Life.ru

В переговорах участвовали представители двух внешнеполитических ведомств — российскую делегацию возглавил Константин Воронцов, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, китайскую — заместитель директора профильного департамента МИД КНР Ли Чицзян.

По итогам встречи стороны обменялись оценками текущей обстановки и подтвердили, что готовы продолжать активное взаимодействие для предотвращения ПГВК — гонки вооружений в космическом пространстве.

Ранее сообщалось, что Россия выбрала международных партнёров для участия в будущей лунной программе, хотя собственные возможности для полномасштабной космической гонки ограничены. По словам экспертов, сейчас в мире формируются две крупные коалиции, которые будут бороться за освоение и ресурсы Луны.

Первая — под руководством США и в рамках программы «Артемида», из которой Москва вышла. Вторая — создаётся Россией совместно с Китаем. РФ и КНР уже подписали соглашение о строительстве международной научной лунной станции, что фактически формирует альтернативный блок в будущей конкуренции за внеземные ресурсы.

