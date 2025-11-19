Проект Нижегородской области получил награду премии «Маршрут года»

Проект «Уроки с путешествием» Нижегородской области отмечен специальным дипломом ХII Всероссийской туристской премии «Маршрут года», отвечающей задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Инициатива получила награду «За системный подход к образовательному туризму», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Уроки с путешествием» стартовали в ноябре 2023 года по инициативе родительского сообщества и губернатора региона Глеба Никитина. В течение 2023−2024 учебного года обучающиеся 10-х классов нижегородских школ и первых курсов учреждений среднего профессионального образования побывали в Волгограде и изучили историю Сталинградской битвы. В это же время школьники из Волгограда совершали образовательные поездки в Нижний Новгород, где знакомились с историей народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. В 2024—2025 учебном году проект продолжился взаимными визитами юных нижегородцев и волгоградцев. Второй сезон был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В дни празднования юбилея Великой Победы группа нижегородских школьников и студентов спецрейсом также отправилась в Брест и Минск. Учащиеся узнали о подвигах воинов из Республики Беларусь.
«Интерес к нашему проекту есть уже не только на российском, но и на международном уровне. Особенно значимо, что “Уроки с путешествием” развивают, в первую очередь, молодежный туризм: поездки прививают детям любовь к нашей большой Родине, чувства глубокого патриотизма, интерес к отечественной истории», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Всего на участие в премии «Маршрут года» в этом году было подано 455 проектов из 59 регионов России и Белоруссии. В финале конкурса в Перми было представлено 360 проектов. Нижегородская область получила сразу девять наград.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.