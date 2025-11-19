Проект Нижегородской области получил награду премии «Маршрут года»

«Уроки с путешествием» стартовали в ноябре 2023 года по инициативе родительского сообщества и губернатора региона Глеба Никитина. В течение 2023−2024 учебного года обучающиеся 10-х классов нижегородских школ и первых курсов учреждений среднего профессионального образования побывали в Волгограде и изучили историю Сталинградской битвы. В это же время школьники из Волгограда совершали образовательные поездки в Нижний Новгород, где знакомились с историей народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского. В 2024—2025 учебном году проект продолжился взаимными визитами юных нижегородцев и волгоградцев. Второй сезон был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В дни празднования юбилея Великой Победы группа нижегородских школьников и студентов спецрейсом также отправилась в Брест и Минск. Учащиеся узнали о подвигах воинов из Республики Беларусь.