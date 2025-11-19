«Как вы будете учить детей думать»: Путин поспорил с разработчиком «Алисы» об использовании ИИ-помощников

Разработчик заявил, что ИИ-помощник не может заменить собственные рассуждения, однако Путин поспорил с ним. Президент с грустью отметил, что программа не просто помогает найти решение, но рассказывает весь путь решения без усилий, отчего детям даже «думать не приходится».