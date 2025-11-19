Ричмонд
«Как вы будете учить детей думать»: Путин поспорил с разработчиком «Алисы» об использовании ИИ-помощников

Путин поинтересовался, как можно учить детей думать при наличии ИИ-помощников.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поинтересовался у одного из разработчиков «Алисы», как можно учить детей думать самостоятельно, не прибегая к помощи ИИ-помощников.

На полях конференции «Сбера» AI Journey-2025 в Москве Путин осмотрел выставку, посвященную технологиям искусственного интеллекта. Там о возможностях «Алисы» ему рассказал один из разработчиков электронного помощника, который оказался многодетным отцом.

«Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей “Алисой”, не думая ни о чем?» — поинтересовался Путин во время диалога.

Разработчик заявил, что ИИ-помощник не может заменить собственные рассуждения, однако Путин поспорил с ним. Президент с грустью отметил, что программа не просто помогает найти решение, но рассказывает весь путь решения без усилий, отчего детям даже «думать не приходится».

Ранее KP.RU сообщал, что на конференции AI Journey-2025 Владимира Путина встретил человекоподобный робот «Сбера» по имени Грин, который поприветствовал президента и показал ему недавно выученный танец.