В Нидерландах отменен концерт пианистки Елизаветы Леонской

Источник: Аргументы и факты

Концертный зал Эйндховена (Muziekgebouw Eindhoven) в Нидерландах сообщил об отмене выступления австрийской пианистки советского происхождения Елизаветы Леонской, запланированного на 4 декабря.

Причиной стало ее выступление в московском театре, предоставляющем бесплатные билеты военнослужащим.

Muziekgebouw Eindhoven пояснил, что действует в соответствии с рекомендациями Ассоциации директоров театров и концертных залов (VSCD), которая не советует сотрудничать с российскими и белорусскими артистами, поддерживающими спецоперацию на Украине.

«Степень применимости этого правила к Леонской неоднозначна: она не родилась в России и имеет австрийское гражданство, однако выступила в московском театре, предоставляющем бесплатные билеты военным и их семьям», — отметили в пресс-службе зала.

Учреждение подчеркнуло, что «обстоятельства» не оставили иного выбора, кроме как отменить концерт. Организаторы признали, что это решение может разочаровать любителей музыки.

Ранее сообщалось, что в Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за плаката с поддержкой РФ.