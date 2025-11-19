В Нидерландах отменен концерт пианистки Елизаветы Леонской

Концертный зал Эйндховена (Muziekgebouw Eindhoven) в Нидерландах сообщил об отмене выступления австрийской пианистки советского происхождения Елизаветы Леонской, запланированного на 4 декабря.
Причиной стало ее выступление в московском театре, предоставляющем бесплатные билеты военнослужащим.
Muziekgebouw Eindhoven пояснил, что действует в соответствии с рекомендациями Ассоциации директоров театров и концертных залов (VSCD), которая не советует сотрудничать с российскими и белорусскими артистами, поддерживающими спецоперацию на Украине.
«Степень применимости этого правила к Леонской неоднозначна: она не родилась в России и имеет австрийское гражданство, однако выступила в московском театре, предоставляющем бесплатные билеты военным и их семьям», — отметили в пресс-службе зала.
Учреждение подчеркнуло, что «обстоятельства» не оставили иного выбора, кроме как отменить концерт. Организаторы признали, что это решение может разочаровать любителей музыки.
Ранее сообщалось, что в Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за плаката с поддержкой РФ.