Путин поручил правительству подготовить национальный план внедрения ИИ

Президент России Владимир Путин в среду, 19 ноября, на конференции AI Journey дал правительству поручение подготовить национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что России необходимо разработать свой комплекс технологий в этой передовой области.

— Если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно, по всем направлениям — по отраслям, регионам, министерствам и ведомствам, — нужен такой штаб, который бы мог реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результат, — передает слова Путина официальный Telegram-канал Кремля.

Главе государства во время осмотра научно-технологического университета «Сириус» рассказали о новой разработке под названием «осязашка», которая дает человеку возможность потрогать виртуальное изображение.

Президенту также показали «молодильную» клубнику, которая благодаря генным модификациям содержит в 12 раз больше кверцетина — флавоноида с антиоксидантными свойствами.