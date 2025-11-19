Более 2 тысяч учащихся посетили фестиваль профессий в Красноярске

Большой фестиваль профессий посетили более 2 тыс. школьников Красноярского края, сообщили в региональном министерстве образования. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Участники познакомились с различными профессиями и выполнили задания от экспертов, а также узнали про востребованные специальности в крае. Например, на площадке «Ракетно-космическая отрасль» учащиеся построили пирамиду из кубиков при помощи робота-манипулятора, сделали мягкие игрушки-антистресс из силикона, изучили элементы системы подачи топлива в жидкостном ракетном двигателе. На площадке «Образование и педагогика» школьники собрали модель часовни Параскевы Пятницы и изучили учебную электронную среду по 3D-моделированию.
После выполнения всех заданий участники посетили консультации тьюторов фестиваля, проанализировали полученный опыт и отметили идеи о своей будущей профессии.
Также во время фестиваля профессий прошли чемпионат компетенций, чемпионат корпораций и конкурс «ПрофСтарт». Кроме этого, на фестивале состоялся открытый лекторий «Честно о важном. Выбор профессии». Эксперты рассказали, на что стоит обращать внимание при выборе карьерной траектории, о навыках будущего и современной инженерии.
Отметим, победители фестиваля профессий могут быть рекомендованы для участия во всероссийских конкурсах и олимпиадах, а также в творческих профильных сменах в международных и всероссийских детских центрах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.