Более 2 тысяч учащихся посетили фестиваль профессий в Красноярске

Участники познакомились с различными профессиями и выполнили задания от экспертов, а также узнали про востребованные специальности в крае. Например, на площадке «Ракетно-космическая отрасль» учащиеся построили пирамиду из кубиков при помощи робота-манипулятора, сделали мягкие игрушки-антистресс из силикона, изучили элементы системы подачи топлива в жидкостном ракетном двигателе. На площадке «Образование и педагогика» школьники собрали модель часовни Параскевы Пятницы и изучили учебную электронную среду по 3D-моделированию.