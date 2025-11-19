В Симферополе мать задушила сына

16 ноября на востоке столицы рабочие обнаружили в Гольяновском пруду рюкзак с головой убитого ребенка. Позже тело мальчика нашли на балконе квартиры в Балашихе. На следующий день его мать призналась в содеянном. Женщина состояла на учете у психиатра и страдает параноидальной шизофренией. 18 ноября Балашихинский суд Московской области отправил ее под арест на два месяца.