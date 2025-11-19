Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин

«Что такое изучение иностранного языка? Это же ведь не только использование его в быту, либо в производственной деятельности. Нужно, чтобы молодой человек понял, что знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, даёт возможность прожить ещё одну жизнь. Одно дело — прочитать, скажем, “Войну и мир” в подлиннике, а другое дело — в переводе. Тем более это касается поэзии. Одно дело — (немецкого поэта Генриха — ред.) Гейне, допустим, читать в переводе, даже в очень хорошем, а другое дело — в подлиннике. Нюансов столько много», — сказал Путин на сессии «Путешествие в мире искусственного интеллекта» в рамках конференции «Сбера» по искусственному интеллекту AI Journey-2025.