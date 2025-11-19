Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Знание иностранного языка погружает в другой мир, позволяет прожить еще одну жизнь, заявил президент России Владимир Путин.
«Что такое изучение иностранного языка? Это же ведь не только использование его в быту, либо в производственной деятельности. Нужно, чтобы молодой человек понял, что знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, даёт возможность прожить ещё одну жизнь. Одно дело — прочитать, скажем, “Войну и мир” в подлиннике, а другое дело — в переводе. Тем более это касается поэзии. Одно дело — (немецкого поэта Генриха — ред.) Гейне, допустим, читать в переводе, даже в очень хорошем, а другое дело — в подлиннике. Нюансов столько много», — сказал Путин на сессии «Путешествие в мире искусственного интеллекта» в рамках конференции «Сбера» по искусственному интеллекту AI Journey-2025.
Президент подчеркнул, что стопроцентного перевода быть не может, потому что перевод не передает тонкостей и смысла, заложенных автором произведения.
«А когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, понимаешь, ну хотя бы отчасти начинаешь понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность», — отметил Путин.
Президент также обратил внимание на сомнения молодежи в том, что иностранные языки нужно изучать, так как современные технологии, в том числе ИИ, мгновенно переводят любой текст в режиме онлайн. Глава государства обозначил необходимость внедрять убеждение в целесообразности изучения иностранного языка в сознание молодого человека.