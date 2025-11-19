В Воронеже запустили движение по новой эстакаде на улице Остужева

Новую эстакаду открыли на улице Остужева в Воронеже в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава города Сергей Петрин.
Теперь при следовании со стороны Тамбова две правые полосы будут вести на Ленинский проспект и на Остужевское кольцо, а две левые — на путепровод, по которому можно будет добраться в центральную часть города. Аналогично и в обратном направлении, при следовании от Северного моста. Две правые полосы обеспечивают проезд внутри Железнодорожного района, две левые — выезд из города.
«Замечу, что еще не конечный вариант схемы движения на участке. В дальнейшем она станет удобнее. Подрядчик продолжит благоустройство прилегающей территории и съездов с Остужевского кольца. Параллельно специалисты перестраивают коммуникации, ведут строительство подземного пешеходного перехода и другие работы. Общая готовность объекта сейчас составляет около 55%», — рассказал Сергей Петрин.
Напомним, что реконструкция Остужевской развязки стартовала в 2021 году. За это время было возведено шесть путепроводов, которые позволили увеличить пропускную способность перекрестка улиц Минской и Остужева, расширить проезд через железнодорожную ветку, разделить потоки, следующие на въезд и выезд из города и на Ленинский проспект. Общая протяженность реконструированной развязки в прямом направлении составит около 3,5 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.