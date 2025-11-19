В Воронеже запустили движение по новой эстакаде на улице Остужева

Теперь при следовании со стороны Тамбова две правые полосы будут вести на Ленинский проспект и на Остужевское кольцо, а две левые — на путепровод, по которому можно будет добраться в центральную часть города. Аналогично и в обратном направлении, при следовании от Северного моста. Две правые полосы обеспечивают проезд внутри Железнодорожного района, две левые — выезд из города.