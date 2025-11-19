Ричмонд
Путин: Среднюю продолжительность жизни можно довести до 150 лет

Президент России Владимир Путин в среду, 19 ноября, заявил, что продолжительность жизни может составлять 150 лет, однако и этого для человека будет недостаточно. Российский лидер отметил, что главное состоит в том, как эти годы прожить и зачем.

— Продолжительность жизни можно, наверное, довести до 150 лет, но и этого всегда будет мало, так же как денег. На мой взгляд, главный вопрос ни в том, сколько прожить. Главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего. А на эти вопросы отвечают наши традиционные ценности. Говорю без всякой иронии, — передает слова главы государства РИА Новости.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Китае обсудили бессмертие и возможность дожить до 150 лет уже в этом веке благодаря развитию биотехнологий. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, смогут ли люди жить до 150 лет в ближайшем будущем и есть ли такие возможности у глав государств в наши дни.

При этом глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев заявил, что к 2036 году средняя продолжительность жизни в стране, согласно плану, будет составлять 81 год. К 2030 году она должна подняться до 78 лет.

