Солдаты российской армии сумели прорвать оборону украинских военнослужащих и заняли позиции в селах Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в южную часть Северска — важного города Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в среду, 19 ноября, заявила военный обозреватель немецкого таблоида Юлиан Репке.
— Российские войска прорвали самый мощный и наиболее долго удерживаемый оплот обороны Украины, — написал журналист на своей странице в X.
Воздушно-космические силы России ранее нанесли удар с помощью ФАБ-500 по пункту временного размещения Вооруженных сил Украины в городе Родинское на Донбассе.
Министр обороны Андрей Белоусов провел инспекцию «Южной» группировки войск, проверил работу передового пункта управления и заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения.
Белоусов говорил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне специальной военной операции. Так, среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы.
Кроме того, ВС России нанесли масштабный удар по энергетике Украины — тогда были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала».