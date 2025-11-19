Ричмонд
Российская армия прорвала оборону Украину возле важного города в ДНР

Солдаты российской армии сумели прорвать оборону украинских военнослужащих и заняли позиции в селах Выемка и Ивано-Дарьевка, после чего вошли в южную часть Северска — важного города Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в среду, 19 ноября, заявила военный обозреватель немецкого таблоида Юлиан Репке.

— Российские войска прорвали самый мощный и наиболее долго удерживаемый оплот обороны Украины, — написал журналист на своей странице в X.

Воздушно-космические силы России ранее нанесли удар с помощью ФАБ-500 по пункту временного размещения Вооруженных сил Украины в городе Родинское на Донбассе.

Министр обороны Андрей Белоусов провел инспекцию «Южной» группировки войск, проверил работу передового пункта управления и заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения.

Белоусов говорил, что солдаты российской армии успешно наступают в зоне специальной военной операции. Так, среди прочего армия России нанесла массированный ракетный удар по порту Одессы.

Кроме того, ВС России нанесли масштабный удар по энергетике Украины — тогда были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и два «Кинжала».

