НАТО хочет блокировать Калиниград? Эксперт о подоплеке закрытия Литвой границы с Беларусью

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Литвы на границе с Беларусью — это часть консолидированной политики Запада, направленной на проработку возможного блокирования транзита в Калининградскую область. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
«Совсем недавно Борис Писториус сказал о том, что война будет к 2029−2030 годам. До этого он три раза говорил об этом, последний — в январе 2024 года. А на всякий случай, это министр обороны (Германии. — Прим. БЕЛТА), он руководит Бундесвером. Это человек, который явно обладает большей информацией, чем мы с вами. И просто так он языком трепать не будет, как официальное лицо», — сказал Андрей Богодель.
Эксперт: Польша никогда не станет поддерживать Литву в ущерб своим интересам.
Эксперт полагает, что после закрытия Литвой границы с Беларусью Запад внимательно смотрит за тем, как реагирует Минск и Москва. Запад особенно интересует реакция на все то, что касается ситуации в Балтийском море, в котором, по мнению западных стран, «России места нет».
«Науседа (Президент Литвы Гитанас Науседа. — Прим. БЕЛТА), когда закрывал переезд, предлагал заодно подумать о том, чтобы заблокировать или ограничить транзит грузов и пассажиров в Калининградскую область. Значит, это витает. Значит, они смотрят на реакцию. Они смотрят и на то, как отреагирует Россия, если не сегодня завтра прекратится поток энергоресурсов через Балтийское море. И ничего другого нет. Это консолидированная позиция», — заключил Андрей Богодель.
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.