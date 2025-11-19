Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО хочет блокировать Калиниград? Эксперт о подоплеке закрытия Литвой границы с Беларусью

Говоря про действия Литвы на границе с Беларусью, военный эксперт выразил мнение, что Евросоюз и НАТО таким образом пытаются решить геополитические и геостратегические вопросы. Речь идет в том числе о проработке ограничения и блокирования транзита грузов и пассажиров в Калининградскую область.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Литвы на границе с Беларусью — это часть консолидированной политики Запада, направленной на проработку возможного блокирования транзита в Калининградскую область. Таким мнением в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

Говоря про действия Литвы на границе с Беларусью, военный эксперт выразил мнение, что Евросоюз и НАТО таким образом пытаются решить геополитические и геостратегические вопросы. Речь идет в том числе о проработке ограничения и блокирования транзита грузов и пассажиров в Калининградскую область.

«Совсем недавно Борис Писториус сказал о том, что война будет к 2029−2030 годам. До этого он три раза говорил об этом, последний — в январе 2024 года. А на всякий случай, это министр обороны (Германии. — Прим. БЕЛТА), он руководит Бундесвером. Это человек, который явно обладает большей информацией, чем мы с вами. И просто так он языком трепать не будет, как официальное лицо», — сказал Андрей Богодель.

Эксперт: Польша никогда не станет поддерживать Литву в ущерб своим интересам.

Эксперт полагает, что после закрытия Литвой границы с Беларусью Запад внимательно смотрит за тем, как реагирует Минск и Москва. Запад особенно интересует реакция на все то, что касается ситуации в Балтийском море, в котором, по мнению западных стран, «России места нет».

«Науседа (Президент Литвы Гитанас Науседа. — Прим. БЕЛТА), когда закрывал переезд, предлагал заодно подумать о том, чтобы заблокировать или ограничить транзит грузов и пассажиров в Калининградскую область. Значит, это витает. Значит, они смотрят на реакцию. Они смотрят и на то, как отреагирует Россия, если не сегодня завтра прекратится поток энергоресурсов через Балтийское море. И ничего другого нет. Это консолидированная позиция», — заключил Андрей Богодель.

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше