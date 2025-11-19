Ани Лорак, Михаил Лабковский, Анетта Орлова, Регина Тодоренко собрались на закрытой светской вечеринке

В Москве состоялся закрытый светский вечер, главной звездой которого стала Ани Лорак. Певица с первых же нот очаровала гостей, а ее яркое выступление и самые известные хиты создали по-настоящему праздничную атмосферу. Стиль вечера задал дресс-код white & metal chic, подчеркивая сочетание нежности и блеска. Музыкальное настроение поддерживали диджей-сеты от Эльдара Хакимова и DJ Dasha Bruni.Особую теплоту вечеру придали личные истории, которыми делились гости. Например, художница Хатуна Аташан рассказала о своей новой работе с верблюдом и стрелами, символизирующей, что художник всегда «в работе» и должен быть начеку. Этой историей она поделилась в кругу гостей, собравшихся на праздник. Среди участников вечера были: Михаил Лабковский, Алексей Ситников, Регина Тодоренко, Анетта Орлова, Симона Юнусова, Ольга Василенко, Ассоль, Андрей Россохин, Вячеслав Дубынин, Ирина Баржак, Елена Лаштабега, Нигина Сулаймани, Алина Ковалева, Анита Кобелева, Зина Овштейн, Константин Андрикопулос, Марго Студенкова, Ольга Ломакина, Юлианна Винер и другие.