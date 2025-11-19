Олимпийская чемпионка Загитова поздравила Медведеву с днем рождения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в среду, 19 ноября, поздравила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с днем рождения.
— С днем рождения! Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу «Ассоль». Мечтай, твори, сияй, — написала спортсменка в личном блоге.
Медведевой исполнилось 26 лет.
5 ноября российская телеведущая Ксения Собчак отметила 44-й день рождения, устроив гала-вечер «Lux Aeterna» в кругу друзей и коллег. Поздравить журналистку пришли Полина Гагарина, Глюкоза, Елизавета Базыкина, Лилия Рах и другие. Кроме того, на сцене выступили певицы IOWA и Лолита Милявская — она исполнила свои хиты и песни Аллы Пугачевой.
16 сентября президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем юмориста Евгения Петросяна — в этом году артист отметил свое 80-летие. Глава государства отметил его талант и мастерство импровизации, а также пожелал крепкого здоровья и вдохновения.
10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил певицу Ларису Долину с ее 70-летием. По словам, артистка является истинным украшением и гордостью отечественной музыкальной культуры.