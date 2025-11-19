Олимпийская чемпионка Загитова поздравила Медведеву с днем рождения

5 ноября российская телеведущая Ксения Собчак отметила 44-й день рождения, устроив гала-вечер «Lux Aeterna» в кругу друзей и коллег. Поздравить журналистку пришли Полина Гагарина, Глюкоза, Елизавета Базыкина, Лилия Рах и другие. Кроме того, на сцене выступили певицы IOWA и Лолита Милявская — она исполнила свои хиты и песни Аллы Пугачевой.