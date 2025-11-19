ГТК: белорусские пункты пропуска на границе с Литвой готовы к возобновлению движения

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники готовы к планируемому возобновлению движения через закрытые ранее литовской стороной пункты пропуска «Мядининкай-Каменный Лог» и «Шальчининкай-Бенякони». Об этом БЕЛТА сообщили в ГТК.
Сообщается, что смены укомплектованы, все технические средства, необходимые для осуществления таможенного контроля, функционируют.
Беларусь получила официальное уведомление от Литвы об открытии двух пунктов пропуска.
Сегодня вечером Государственный пограничный комитет получил от литовской стороны официальное уведомление, согласно которому 20 ноября с 01:00 (по белорусскому времени) будут открыты литовские пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай».
Сопредельные белорусские «Каменный Лог» и «Бенякони» не закрывались и продолжат работу в штатном режиме. -0-