Участники фестиваля «Таленты Беларусі — будучыня краіны» в Гомеле: счастливы дарить слушателям эмоции

Она обратила внимание и на то, что специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи сделал очень многое для развития культуры и для каждого человека, который получил поощрение фонда. «Я как человек, который в свое время тоже получал награды специального фонда Президента Республики Беларусь, могу сказать, что такие проекты, (как “Таленты Беларусі — будучыня краіны”. — Прим. БЕЛТА), — очень важный этап в становлении. Когда у нас есть возможность реализовывать себя на сцене, когда мы показываем свое творчество публике, это помогает не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Плюс это возможность показать свое мастерство в сопровождении выдающегося оркестрового коллектива. Думаю, все участники проекта получат максимальное удовольствие и, конечно, бесценный опыт», — поделилась мнением Наталия Коротина.