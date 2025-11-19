Участники фестиваля «Таленты Беларусі — будучыня краіны» в Гомеле: счастливы дарить слушателям эмоции

19 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель встретил республиканский фестиваль «Таленты Беларусі — будучыня краіны», который проходит в стране с 12 ноября по 3 декабря, передает корреспондент БЕЛТА.
В зале Гомельского государственного колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского при полном аншлаге зрители щедрыми аплодисментами приветствовали талантливых музыкантов, вокалистов, цирковых артистов из разных уголков юго-восточного региона — стипендиатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, победителей различных международных конкурсов. Дарования области под шикарный аккомпанемент заслуженного коллектива Беларуси Национального академического концертного оркестра имени М. Я. Финберга под руководством художественного руководителя и главного дирижера Максима Рассохи представили более 20 номеров.
Волнительным, ответственным событием, которое запомниться на всю жизнь, стало сегодняшнее выступление для Ольги Стаценко — ученицы 5-го класса детской школы искусств при Гомельском государственном колледже искусств имени Н. Ф. Соколовского. «Я с четырех лет занимаюсь музыкой — сначала на фортепьяно. У меня мама — учитель фортепиано. Потом я поняла, что по душе больше контрабас. Бегала в класс контрабаса, наблюдала. В итоге с мамой мы выбрали виолончель. И с того момента это мой любимый инструмент. У него потрясающий благородный звук. Это инструмент, который у меня в душе. Виолончель может передать абсолютно любые эмоции — от тихих, спокойных, грустных до очень возвышенных, мажорных, может передать страсть. Очень мощный звук», — рассказала о любимом инструменте Ольга.
«Я считаю, что у белорусской молодежи сегодня есть все возможности раскрыть свои таланты. В том числе и через такие фестивали, как “Таленты Беларусі — будучыня краіны”. Для меня сегодняшний концерт — огромный опыт. Я первый раз играю с оркестром. Это большая честь. И это огромное счастье делиться своим талантом», — убеждена она.
На сцену в этот вечер вышла и преподаватель колледжа Татьяна Соболевская, а также учащаяся 3-го курса Марья Соловьева. И наставник, и ее ученица становились стипендиатами специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. «И хочу сказать, что это очень ответственное звание. Оно побуждает все время держать высокую планку, совершенствоваться. С другой стороны, ощущаешь огромную поддержку со стороны фонда, со стороны государства в своей деятельности», — поделилась педагог.
«Сегодня Марья продолжает традиции белорусской фортепианной школы. И я надеюсь, что она будет и дальше завоевывать новые места на конкурсах, успешно выступать на разных концертных площадках», — добавила она.
Сама Марья призналась: то, что педагог рядом в столь ответственный момент, добавляет уверенности, как и поддержка родных, близких друзей, которые пришли на концерт в качестве зрителей. «Музыка для меня — это свобода в проявлении своих чувств. И я рада выходить на сцену и делиться эмоциями со слушателями», — отметила девушка.
Мастерством эквилибра на катушках удивлял воспитанник циркового коллектива «Арена» Мозыря Арсений Артюшко. «Суть моего сегодняшнего номера в том, чтобы держать баланс. Это такой жанр, что надо всегда быть в фокусе, всегда быть готовым, всегда уверенно стоять», — погрузил в тонкости выступления талантливый парень.
«А, вообще, в коллективе я давно — как в школу пошел. В 6 лет мама привела меня на отбор, я неплохо себя проявил. Вот меня и взяли. А дальше завертелось, закрутилось, понравилось, остался. Занимаюсь уже 11 лет, мне очень нравится. Ездим на разные фестивали, конкурсы», — рассказал он.
По словам Арсения Артюшко, поддержка государства, которую ощущают юные дарования, — стимул идти вперед. «Меня это стимулирует работать дальше, покорять новые вершины, делать новые номера», — подчеркнул он.
«(Фестиваль побывал. — Прим. БЕЛТА) уже в Бресте, в Витебске. И вот сегодня мы в Гомеле. Гомельская земля всегда славилась своими талантами и очень известными музыкантами, художниками, разными представителями сферы культуры. Хочу сказать, что всегда мы удивляемся тому, как открываются новые имена, сколько талантливых детей наша земля рождает», — сделала акцент директор Республиканской гимназии-колледжа при Белоруской государственной академии музыки Наталия Коротина.
Она обратила внимание и на то, что специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи сделал очень многое для развития культуры и для каждого человека, который получил поощрение фонда. «Я как человек, который в свое время тоже получал награды специального фонда Президента Республики Беларусь, могу сказать, что такие проекты, (как “Таленты Беларусі — будучыня краіны”. — Прим. БЕЛТА), — очень важный этап в становлении. Когда у нас есть возможность реализовывать себя на сцене, когда мы показываем свое творчество публике, это помогает не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Плюс это возможность показать свое мастерство в сопровождении выдающегося оркестрового коллектива. Думаю, все участники проекта получат максимальное удовольствие и, конечно, бесценный опыт», — поделилась мнением Наталия Коротина.
«Я вижу, как ребята изначально на репетицию идут с волнением, а после нее выдыхают и могут показать абсолютно все свои грани способностей. Ведь оркестр позволяет музыкантам, которые еще не столь опытные, полностью раскрыться», — добавила она.
Перед началом концерта его зрители и участники смогли ознакомиться и с выставкой работ — дипломных проектов выпускников Гомельского государственного художественного колледжа. «В каждое произведение вложены не просто знания, вложена душа. У них замечательная энергетика. И это творчество, которое вне времени, ведь в работах — что-то настоящее, то, что прочувствовал художник всей душой. Я наблюдала, как люди смотрели выставку, как они воодушевленно разговаривали. Что-то было им очень близко, например, какой-то уголочек, похожий на их родину или на дом их родителей. Думаю, эти работы будут радовать людей долгие годы», — отметила директор Гомельского государственного художественного колледжа Елена Зейбек.
Как сообщалось, в январе 2026 года исполняется 30 лет со дня образования специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. В преддверии этой даты и в целях популяризации профессиональных и творческих достижений представителей талантливой молодежи Министерством культуры было инициировано проведение республиканского фестиваля «Таленты Беларусі — будучыня краіны». После Гомеля творческий форум встретят в Гродно — 22 ноября в Гродненском государственном колледже искусств. 26 ноября во Дворце культуры Молодечно пройдут мероприятия Минской области, 29 ноября — во Дворце культуры Могилевской области. 3 декабря фестиваль состоится в Минском городском дворце культуры. А гала-концерт по итогам фестиваля планируют провести в последних числах января в Большом зале Дворца Республики. -0-
Фото Сергея Холодилина.