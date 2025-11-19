Напомним, в Польше произошёл подрыв на железнодорожной инфраструктуре, ведущей на Украину. Первоначально министр обороны страны возложил ответственность на Россию, не предоставив конкретных доказательств. Впоследствии премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв совершили двое граждан Украины, которые, по версии Варшавы, могли быть связаны с российскими спецслужбами. Одновременно польские власти объявили о закрытии последнего действующего генерального консульства России в Гданьске. В Кремле данную ситуацию охарактеризовали как очередное проявление русофобии и попытку искусственно найти «русский след».