Польша угрожает украинцам пожизненным заключением за подрыв ж/д путей

Национальная прокуратура Польши предъявила заочное обвинение двум гражданам Украины в организации диверсии на железнодорожных путях. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель ведомства Пшемыслав Новак.

Источник: Life.ru

«В ходе нескольких десятков часов расследования мы получили доказательства, которые указывают на высокую вероятность того, что непосредственными исполнителями этих актов диверсии террористического характера были двое граждан Украины — Александр К. и Евгений И.», — заявил Новак.

Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. По данным следствия, оба украинца покинули Польшу через контрольно-пропускной пункт в Тересполе на границе с Белоруссией.

Напомним, в Польше произошёл подрыв на железнодорожной инфраструктуре, ведущей на Украину. Первоначально министр обороны страны возложил ответственность на Россию, не предоставив конкретных доказательств. Впоследствии премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв совершили двое граждан Украины, которые, по версии Варшавы, могли быть связаны с российскими спецслужбами. Одновременно польские власти объявили о закрытии последнего действующего генерального консульства России в Гданьске. В Кремле данную ситуацию охарактеризовали как очередное проявление русофобии и попытку искусственно найти «русский след».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

