Глава МИД Рыженков заявил о прагматичном диалоге с Евросоюзом

В свою очередь Рыженков отметил готовность Минска к налаживанию прагматичного и равноправного диалога с ФРГ и Евросоюзом. Глава МИД подчеркнул, что необходимо налаживание диалога, основывающегося на взаимном уважении и учете интересов сторон.