Глава МИД Рыженков заявил о прагматичном диалоге с Евросоюзом

Так, 19 ноября состоялась встреча главы белорусского дипведомства с поверенной в делах Федеративной Республики Германия в Беларуси Катрин аус дем Зипен. Немецкий дипломат вручила оригиналы верительных грамот.
В МИД рассказали, что на встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений Беларуси и Германии с учетом складывающейся международно-политической обстановки и актуальной ситуации в регионе.
В свою очередь Рыженков отметил готовность Минска к налаживанию прагматичного и равноправного диалога с ФРГ и Евросоюзом. Глава МИД подчеркнул, что необходимо налаживание диалога, основывающегося на взаимном уважении и учете интересов сторон.
Тем временем Литва открывает границу с Беларусью с 20 сентября. Еще власти Литвы признались, почему открыли границу с Беларусью раньше.
Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу принять меры, если Литва откроет границу. А Госпогранкомитет заявил об исчезнувшей очереди легковушек на выезд из Беларуси.