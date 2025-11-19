Ричмонд
Глава МИД Рыженков заявил о прагматичном диалоге с Евросоюзом

Глава МИД Рыженков встретился с поверенной в делах ФРГ в Беларуси и сказал о налаживании диалога.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков высказался о налаживании диалога с Германией и ЕС, сообщила пресс-служба МИД.

Так, 19 ноября состоялась встреча главы белорусского дипведомства с поверенной в делах Федеративной Республики Германия в Беларуси Катрин аус дем Зипен. Немецкий дипломат вручила оригиналы верительных грамот.

В МИД рассказали, что на встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений Беларуси и Германии с учетом складывающейся международно-политической обстановки и актуальной ситуации в регионе.

В свою очередь Рыженков отметил готовность Минска к налаживанию прагматичного и равноправного диалога с ФРГ и Евросоюзом. Глава МИД подчеркнул, что необходимо налаживание диалога, основывающегося на взаимном уважении и учете интересов сторон.

Тем временем Литва открывает границу с Беларусью с 20 сентября. Еще власти Литвы признались, почему открыли границу с Беларусью раньше.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу принять меры, если Литва откроет границу. А Госпогранкомитет заявил об исчезнувшей очереди легковушек на выезд из Беларуси.

