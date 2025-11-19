Военкор Коц: Российские солдаты помогли сдаться бойцу ВСУ после молитвы

Российские военнослужащие помогли солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен во время атаки российских дронов на украинские позиции. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
— Когда из блиндажа выходит человек и встает на колени, российские операторы БПЛА не спешат его атаковать. Вэсэушник крестится, складывает руки в мольбе и просит о пощаде, после чего срывает с себя шевроны, — написал Коц в своем Telegram-канале.
По словам военкора, после этого операторы беспилотников позволили бойцу ВСУ подойти к российским позициям под охраной дрона и сдаться в плен.
В октябре произошел похожий случай. Так, украинский военнопленный Дмитрий Лысокобылко выразил искреннюю благодарность российскому солдату за спасение жизни.
Ранее пленный солдат ВСУ Александр Сидельник рассказал, что украинские военнослужащие не знали, что находятся в окружении в Красноармейске. Он отметил, что их использовали «как пушечное мясо». Однако после того, как боец сдался в плен, он был удивлен, что ВС РФ относились к нему по-человечески.