Невероятная щедрость: ХК «Металлург» отдал свой самолет фанатам до Екатеринбурга. Фото

Отмечается, что это первый случай, когда команда пошла на такой шаг, чтобы отблагодарить болельщиков, которые смогут поддержать команду на выездной игре в Екатеринбурге. Сами хоккеисты вместе с тренером Андреем Разиным отправились в путь до Екатеринбурга на автобусе.