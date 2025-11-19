В Дагестане установили возраст дюны Сарыкум

Дюнный комплекс Сарыкум — пример эоловой (созданной ветром) формы рельефа, которая развивается вдали от современных пустынь. Располагается в 20 км от Махачкалы, в юго-западной части Прикаспийской низменности, у подножия Кавказских гор. Высота Сарыкума достигает 170 м от основания до гребня, что делает его крупнейшей эоловой формой рельефа в Европе и одной из самых высоких в Евразии. Высота известной французской Дюны дю Пила, часто упоминаемой как крупнейшей в Европе, составляет всего около 110 м.