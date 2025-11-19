Ричмонд
Школы Когалыма перейдут на онлайн-обучение из-за сильной метели

В Когалыме (ХМАО) 20 ноября все школы переведут учащихся на дистанционный формат обучения из-за сильного ветра со снегом и дождем. Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города в своем telegram-канале.

Онлайн-занятия пройдут для учеников с 1 по 11 классы обеих смен.

«Важная информация! В связи с погодными условиями завтра, 20 ноября, занятия в школах с 1 по 11 классы первой и второй смены, а также в учреждениях дополнительного образования пройдут в дистанционном формате», — пишут в посте.

В городе температура наружного воздуха составит от 1 до −4 градусов. При этом порывы западного ветра в среднем будут достигать 10 м/с, а местами 17 м/с. Погода будет облачной, ожидается снег с дождем.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 20 ноября ожидается сильный ветер и метель. Днем температура воздуха в Югре составит около −2 градусов.