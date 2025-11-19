Житель Санкт-Петербурга отсудил 10 тысяч рублей за недоставленные пельмени

Житель Санкт-Петербурга отсудил у индивидуального предпринимателя около 10 тысяч рублей за недоставленные ему пельмени. Суд взыскал у бизнесмена не только стоимость заказа в размере 1916 рублей, но и неустойку суммой 8085 рублей. Об этом в среду, 19 ноября, сообщила руководитель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.
По ее словам, истец потребовал вернуть стоимость заказа, неустойку и 10 тысяч рублей за моральные страдания. Предприниматель вернул основную сумму только при подаче иска, а суд взыскал дополнительно 8085 рублей неустойки, после чего покупатель забрал иск.
— Ответчик вернул Диме стоимость пельменей, то есть 1916 рублей, а также заплатил неустойку в 8085.92 рублей. Дима остался доволен и отказался от иска, — написала Лебедева в своем Telegram-канале.
14 октября стало известно, что житель подмосковного Ногинска приобрел на маркетплейсе системный блок стоимостью свыше 100 тысяч рублей, после чего решил вернуть товар, так как понял, что ему он не нужен. Но продавец отказал мужчине в возврате, покупатель пошел в суд и получил более 300 тысяч рублей компенсации.