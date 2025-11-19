Житель Санкт-Петербурга отсудил 10 тысяч рублей за недоставленные пельмени

14 октября стало известно, что житель подмосковного Ногинска приобрел на маркетплейсе системный блок стоимостью свыше 100 тысяч рублей, после чего решил вернуть товар, так как понял, что ему он не нужен. Но продавец отказал мужчине в возврате, покупатель пошел в суд и получил более 300 тысяч рублей компенсации.