Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области оштрафовали хозяина забегаловки на железнодорожном вокзале

Предприниматель продавал сомнительные продукты на станции Лихая в Каменск-Шахтинском.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная прокуратура обнаружила нарушения законодательства при оказании услуг общественного питания на железнодорожном вокзале станции Лихая. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Проверяющие, в частности, установили, что в заведении общепита реализовывалась скоропортящаяся продукция без маркировки, не велся журнал учета влажности воздуха в складских помещениях, в холодильниках отсутствовали контрольные термометры.

В результате предприниматель был привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Ему грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.