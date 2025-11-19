В Ростовской области оштрафовали хозяина забегаловки на железнодорожном вокзале

Транспортная прокуратура обнаружила нарушения законодательства при оказании услуг общественного питания на железнодорожном вокзале станции Лихая. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
Проверяющие, в частности, установили, что в заведении общепита реализовывалась скоропортящаяся продукция без маркировки, не велся журнал учета влажности воздуха в складских помещениях, в холодильниках отсутствовали контрольные термометры.
В результате предприниматель был привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Ему грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей.
