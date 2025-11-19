Маск заявил, что копии статей Grokipedia будут рассылаться по Солнечной системе

«Многочисленные копии будут периодически распространяться по всей Солнечной системе, чтобы сохранить знания для будущих цивилизаций, если наша погибнет или погрузится в варварство. Мы принимаем урок Александрийской библиотеки близко к сердцу», — написал он в социальной сети X.