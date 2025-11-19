Маск заявил, что копии статей Grokipedia будут рассылаться по Солнечной системе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IT-предприниматель Илон Маск сообщил, что копии статей онлайн-энциклопедии Grokipedia будут периодически распространяться по всей Солнечной системе для сохранения накопленных человечеством знаний. Об этом информирует ТАСС.
«Многочисленные копии будут периодически распространяться по всей Солнечной системе, чтобы сохранить знания для будущих цивилизаций, если наша погибнет или погрузится в варварство. Мы принимаем урок Александрийской библиотеки близко к сердцу», — написал он в социальной сети X.
Бизнесмен отметил, что Grokipedia будет переименована в «Галактическую энциклопедию», когда начнет соответствовать этому названию. Проект задуман как огромное хранилище всех знаний о Вселенной с открытым исходным кодом.
По данным The Washington Post, сайт Grokipedia был запущен днем 27 октября. Страница имеет строку поиска на темном фоне и стиль шрифта, напоминающий ChatGPT. На целевой странице веб-сайта указано, что Grokipedia находится в «версии v0.1» и на ней зарегистрировано более 885 тыс. статей.
Маск не раз критиковал ранее энциклопедию Wikipedia. Он говорил, что даст платформе $1 млрд, если она изменит название на Dickipedia.-0-