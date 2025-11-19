Ученые выяснили, что тренажеры в спортзале в сотни раз грязнее унитаза

По словам экспертов, на рукоятках гантелей было обнаружено в 362 раза больше бактерий по сравнению с сиденьем унитаза. Это ставит под сомнение эффективность применяемых в залах стандартных процедур дезинфекции. Кроме того, аналогичные результаты были получены при исследовании велотренажеров. Уровень микробов на них оказался в 39 раз выше, чем на подносах в заведениях общественного питания.