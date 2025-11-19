Ричмонд
Ученые выяснили, что тренажеры в спортзале в сотни раз грязнее унитаза

Недавние санитарные исследования спортивных клубов и фитнес-центров показали, что поверхности тренажеров могут представлять значительный риск для здоровья. Дело в том, что часто используемые снаряды, например, гантели и поручни велотренажеров, могут содержать в сотни раз больше бактерий, чем объекты, которые традиционно считаются источником заражения.

По словам экспертов, на рукоятках гантелей было обнаружено в 362 раза больше бактерий по сравнению с сиденьем унитаза. Это ставит под сомнение эффективность применяемых в залах стандартных процедур дезинфекции. Кроме того, аналогичные результаты были получены при исследовании велотренажеров. Уровень микробов на них оказался в 39 раз выше, чем на подносах в заведениях общественного питания.

— Несколько человек используют одно и то же оборудование в течение дня, а пот, клетки кожи и натуральные масла накапливаются на их поверхностях. Плохая вентиляция и непоследовательные графики уборки также увеличивают бактериальную нагрузку. Это сочетание факторов делает спортзалы одной из самых бактериально богатых сред, — передает газета Times of India.

Врачи предупредили, что сушилки для рук могут нанести вред здоровью, передавать дыхательную инфекцию и золотистый стафилококк. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, действительно ли эти устройства опасны для здоровья и какие альтернативы лучше.